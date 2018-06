Anzeige

Engelhardt zeichnete im Anschluss mit Boris Held die Vereine mit den meisten Teilnehmern am Wandertag aus und überreichte den großen Silberpokal für die wanderstärksten Gruppen an die SKG Bensheim-Zell und den TV Sonderbach, die jeweils mit 16 Startern vertreten waren. Weitere Anerkennungspreise erhielten der TV Heppenheim, der TV Reisen, die TG Biblis, die TVGG Lorsch und der TV Einhausen. Als „rüstigste Wanderer“ wurden Christa Dehm vom TV Reisen und Franz Trares vom TV Sonderbach ausgezeichnet und mit viel Applaus bedacht. Für alle Ausgezeichneten gab es zusätzlich ein Glas „Bobstädter Honig“ als süße Erinnerung an den Wandertag im Ried.

Den Gauwandertag in Bobstadt nahm Walter Spiwak zum Anlass, um sich von seiner Wandergemeinde zu verabschieden. Das „Ehrenmitglied auf Lebenszeit“ ging mit „einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand“ und dankte allen Freunden für deren Unterstützung. beh

