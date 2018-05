TV blickt auf zahlreiche Erfolge

Anzeige

Bürstadt.Sie sind sportlich aktiv und erfolgreich: Bei vielen innerstädtischen Aktionen, vom Fastnachtsumzug bis zum Stadtjubiläum, zeigen die Mitglieder des TV Bürstadt Präsenz. Das breite sportliche Angebot lässt die Mitgliederzahl ständig wachsen und hat die 1500-Marke bereits überschritten. Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim zeigte sich Vorsitzender Andreas Röß mehr als zufrieden.

Denn neben regionalen Titeln und Meisterschaften heimsten TV-Sportler auch auf internationaler Ebene Erfolge ein. So konnten die Rasensportler sieben deutsche Meisterschaftstitel erringen und waren auch bei den Südwest-Deutschen und hessischen Meisterschaften erfolgreich. Einziger Wehrmutstropfen für Abteilungsleiter Markus Rudolph ist, dass der Rasen des Wasserwerk-Stadions oft wegen Nässe gesperrt werden musste.

Miriam Beyerle, die als Leiterin im Bereich American Football und Cheerleading aktiv ist, vermeldete ebenfalls ausgezeichnete Erfolge in der drittstärksten Abteilung des Vereins. So wurde das Senioren-Team, die Red Arrows, Hessenmeister und holten auch noch die Deutsche-Vizemeisterschaft. Bei der Europäischen Meisterschaft, die in Zagreb stattfand, erlangten sie zudem den vierten Platz. Aber auch der Nachwuchs und der Partnerstunt waren auf Hessenebene nicht zu schlagen. Mit großer Freude berichtete Beyerle, dass zum ersten Mal nach 2015 die Bürstädter Redskins wieder eine Herrenmannschaft stellen kann und es auch im Nachwuchsbereich weiter zur Sache geht.