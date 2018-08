TV Bürstadt feiert sein Brutzelfest

Bürstadt.Der TV Bürstadt lädt am Samstag, 25. August, und am Sonntag, 26. August, ein zu seinem Brutzzelfest auf dem Vereinsgelände in der Wasserwerkstraße.

Der Samstag steht zunächst ganz im Zeichen der Redskins. Die U 17-Mannschaft der Footballer spielt ab 11 Uhr gegen die Frankfurt Pirates. Um 12.30 Uhr treffen die Frankfurt Pirates auf die SG Gießen/Wetzlar. Und ab 14 Uhr treten die Bürstädter gegen Gießen/Wetzlar an. Ab 19.30 Uhr ehrt der TV Bürstadt verdiente Sportler. Außerdem gibt es ein paar Vorführungen. Und ab 20.30 Uhr spielt die Band „Audiofeel“ zum Tanz auf.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen und den Vereinsmeisterschaften der Leichtathleten. Ab 12 Uhr veranstaltet der TV ein Luftballonwettfliegen. Ab 15 Uhr stehen dann die Jubilarehrungen an, ergänzt durch weitere Vorführungen. An beiden Tagen gibt es durchgehend warme Küche, Kaffee und Kuchen sowie Spiel und Spaß für die Kinder – und das bei freiem Eintritt.

Die Stadt Bürstadt ist am Sonntag, 26. August, mit einem Stand auf dem Brutzelfest vertreten, um über das Programm „Soziale Stadt“ zu berichten. Das Büro NH-Projektstadt sammelt von 11.30 bis 15 Uhr Anregungen der Bürger, wie sie sich die Umsetzung des Förderprogramms vorstellen und welche Anliegen ihnen unter den Nägeln brennen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018