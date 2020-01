TV Bürstadt richtet Gauturntag aus

Bürstadt.Traditionell startet der Turngau Bergstraße mit dem Gauturntag ins neue Jahr. Alle Vereine sind zur Teilnahme am Gauturntag am Donnerstag, 30. Januar, eingeladen. Der gastgebende Verein ist der TV Bürstadt, der um 19.30 Uhr, in die Jahnturnhalle, Wasserwerkstraße 4 in Bürstadt einlädt. Neben dem protokollarischen Rahmen und dem parlamentarischen Teil ist wieder ein Referat des hessischen Turnverbandes zu einem aktuellen Thema geplant. Alle Teilnehmer haben hier eine Plattform, eigene Vereinsinteressen vorzutragen und sich ebenso über Sachstände rund um diverse Themen im Turngau zu informieren. Es stehen Vorstandswahlen an, unter anderem auch die Position des ersten Vorsitzenden. red

