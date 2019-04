TV stellt Weichen für Solardach

Bürstadt.Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Bürstadt waren am Wochenende nur zufriedene Gesichter zu sehen. Kein Wunder, denn schon seit Jahren entwickelt sich der Turnverein Bürstadt gegen den landläufigen Trend. Während die meisten Vereine im Bereich der Mitgliederzahlen einen Schwund zu beklagen haben, legt der TV in dieser Statistik weiter kräftig zu. 1633 Zugehörige bedeuten ein Plus von 64 im Vergleich zum Vorjahr, seit 2014 beläuft sich das Wachstum auf insgesamt knapp 300 Personen.

Den größten Anteil daran hat die American Football-Abteilung, die in den abgelaufenen zwölf Monaten um 40 Aktive angewachsen ist und seit 2014 um 116. Die einzelnen Abteilungen präsentierten sich sportlich nicht weniger erfolgreich, zahlreiche Titel gingen an die Turner, Leichtathleten, Handballer, Tischtennisspieler, Volleyballer, Rasenkraftsportler und Footballer.

Neben dem Sport war der TV bei vielen Aktionen in Bürstadt vertreten, wie zum Beispiel der Aktion saubere Landschaft, dem Faschingsumzug, den Ferienspielen oder dem Weihnachtsmarkt. Dass die Kasse von Rechner Steven King ein Minus auswies, konnte die Versammlung nicht wirklich irritieren. „Wir haben intensiv investiert“, informierte King die Zuhörer. Aufgrund des großen Angebots nutzen die Aktiven der verschiedenen Sparten zeitweise vier Hallen gleichzeitig, die Miete dafür ist nicht unerheblich. Darüber hinaus stand eine kostspielige unplanmäßige Reparatur der Heizung der heimischen Jahnturnhalle an, und die Anschaffung neuer Turngeräte bedeutete Ausgaben in Höhe von 5000 Euro. Und das wird wohl auch so bleiben.

Um weiterhin gut aufgestellt zu sein, stellte das Plenum mit gleich zwei unterstützten Anträgen die Weichen für die Zukunft. Zum einen soll die Beleuchtung in der Halle in der Wasserwerkstraße auf LED umgestellt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf über 30 000 Euro, der Großteil davon werde aber von Fördergeldern abgedeckt. „Wir versprechen uns davon bei den Stromkosten eine Einsparung von circa 45 Prozent“, äußerte Erster Vorsitzender Andreas Röß.

Ebenso unterstützten die Mitglieder das Vorhaben des Vereins, die Vermietung der Dachfläche der Sporthalle anzugehen. Interessent ist – wie schon bei der TSG – die Energiegenossenschaft Starkenburg, die die rund 1000 Quadratmeter anmieten möchte, um eine Photovoltaikanlage zu installieren. Die Einnahmen für den TV sollen sich auf ungefähr 15 000 Euro jährlich belaufen. Da Haftung, Installation und gegebenenfalls Entsorgung zu Lasten des Genossenschaft gehen und das Risiko für den TV somit gegen Null tendiert, votierten die Anwesenden einstimmig für das Projekt.

