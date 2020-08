TV sucht Meister

Bürstadt.Die Leichtathleten des TV Bürstadt tragen am Freitag, 14. August, ihre Vereinsmeisterschaften aus. Diese finden nicht im Rahmen des Brutzelfestes statt, das wegen Corona ausfallen muss, sondern während des Freitags-Trainings. Am Wettkampf können alle aktiven Mitglieder der Leichtathletik- Abteilung teilnehmen.

Besonders wichtig ist den Veranstaltern auch, dass die Kinder eine Gelegenheit haben, sich richtig auszutoben. So werden ab 17 Uhr die klassischen Disziplinen Laufen, Springen und Werfen für die jüngsten Athleten in etwas abgewandelter Form durchgeführt: Beim Wasserbomben-Weitwurf und Wasser- Transportlauf in Bechern soll es an Spaß nicht mangeln. Anschließend werden die Sieger geehrt.

Ab 18 Uhr beginnt das Erwachsenenprogramm mit dem 800 Meter- Lauf und dem Sprint über 75 beziehungsweise 100 Meter. Außerdem wird die Weitsprunggrube eröffnet. Diskuswerfen soll ebenfalls angeboten werden. Und natürlich gibt es kühle Getränke und Würstchen vom Grill. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.08.2020