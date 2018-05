TV und TSG laden zum Finale

Anzeige

So war Fiona Hannig vom TV in der Leistungsklasse IV, 9-12 Jahre, zu sehen. In der Leistungsklasse III, 12-13 Jahre, traten Noelia Gantolias von der TSG Bürstadt und Emilia Staab vom TV Bürstadt an. Zwei Turnerinnen vom TV waren in der Leistungsklasse II, 14-15 Jahre, mit Anna Röß und Franziska Staab vertreten. Weiterhin traten in der Pflichtübung P6/P7, 13-14 Jahre, Elisa Horlé vom TV und bei der Pflichtübung P7-P9, 17 Jahre und jünger, Michelle Kolmer von der TSG an.

Pro Turngau konnten je nach Wettkampf eine bis zwei Turnerinnen gestellt werden. Zwanzig Turngaue gehören dem Hessischen Turnverband an. Dieser ist zugleich Veranstalter, Ausrichter die beiden Bürstädter Vereine. Als Schirmherrin konnte Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader gewonnen werden. „Ebenso auch viele Helfer aus beiden Vereinen – ohne diese wäre das alles gar nicht machbar“, bedankte sich Röß.

Die Helfer der beiden Vereine starteten bereits am Freitagabend mit dem Aufbau der Geräte. Dazu gehörte auch der Aufbau einer Bodenfläche, 14 Meter auf 14 Meter, die aus Gau-Odernheim transportiert wurde. „Dafür haben wir einen 7,5 Tonner-LKW benötigt“, sagte Röß. „Und dazu noch zwanzig Helfer, die nur diese Bodenfläche mit guter Federung in der Halle aufbauen. Wir wollten für diese Finals natürlich auch den Teilnehmerinnen optimale Bedingungen bieten“, so Röß. Die Helfer waren auch bei der Bewirtung aktiv und sorgten für einen guten Ablauf der Wettkämpfe. Am Sonntagabend kümmerten sie sich um den Abbau in der EKS-Halle.

Vor Ort waren auch die Vertreter des Hessischen Turnverbands, die die Veranstaltung koordinierten. Insgesamt waren um die achtzig Helfer aus der TSG und dem TV im Einsatz, um allen Turnerinnen einen schönen Wettkampf zu ermöglichen. str

