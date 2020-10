U13 der Redskins mit perfekter Saison

Bürstadt.Etwas mehr als zwei Stunden nach dem Gewinn des letzten Spiels waren sie wieder in Bürstadt angekommen: die U13 der Redskins. Bestens gelaunt hatten sie den Pokal zur hessischen Meisterschaft im Gepäck. Gewonnen haben sie den Titel im U13-Flagfootball, der nahezu berührungslosen Einstiegsvariante zum American Football. Nach dem Vizetitel der Seniors in der Hessenliga war dies ein weiterer, bedeutender Erfolg der Footballer des TV1891 Bürstadt in diesem Jahr.

An der Theke in der Grillhütte am Wasserwerkstadion gab es für die Meister Hotdogs. Zudem war auch eine Spielekonsole, standesgemäß mit einem „American Football“-Game, aufgebaut. Fast alle Kids waren in Begleitung ihrer Eltern und Geschwister gekommen und wurden von diesen gefeiert. Unter Einhaltung des Mindestabstandes wurde die siegreiche Mannschaft mit Musik, Geschenken und Ansprachen gewürdigt. Doch kaum hatte Anna Messina, die Chefin der Redskins, alle Geschenke überreicht und die Fotografen alle Meisterbilder gemacht, war das gesamte Team verschwunden. Allerdings nicht – wie man hätte vermuten können – an der Spielekonsole. Dort saßen einige der älteren Geschwister.

Zur Feier auf das Homefield

Die Meisterschaftsgewinner hingegen waren auf ihrem Homefield. Mit viel Gelächter warfen sie einander das wichtigste aller Spielgeräte zu – einen American Football. Dabei hatten sie doch bereits zwei Spiele hinter sich. Zuvor hatten sie auch die letzten beiden von insgesamt acht Spielen gewonnen. Und bei den sechs Meisterschaftsspielen zuvor hatten sie ebenfalls nichts anbrennen lassen. So gelang ihnen zum zweiten Mal in Folge eine „Perfect Season“ (perfekte Saison). So bezeichnet man eine Ligaspielzeit, in der alle Begegnungen gewonnen wurden. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.10.2020