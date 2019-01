Überfall mit gezogener Pistole

Bürstadt.Der Schrecken war riesig, passiert ist den beiden Frauen allerdings nichts: Am vergangenen Montagabend kurz vor Ladenschluss hat ein Unbekannter mit gezogener Pistole die Takko-Filiale im Bürstädter Einkaufszentrum am Bibliser Pfad überfallen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, kam ein Mann mit vermummten Gesicht gegen 19.55 Uhr in das Modegeschäft und forderte die beiden Frauen auf, die Eingangstür abzuschließen. Die beiden 23 und 37 Jahre alten Angestellten waren zu dieser Zeit alleine. Immer noch mit der Waffe im Anschlag zwang der Täter die Frauen, das Geld aus der Kasse und dem Tresor zu holen und in eine Plastiktüte packen. Dann verließ er den Laden in unbekannte Richtung. Die beide Frauen blieben unverletzt zurück, erlitten allerdings einen gehörigen Schrecken. Die Beute beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, hatte er eine schwarze Mütze auf dem Kopf und einen schwarzen Schal vor dem Gesicht. Der Beschreibung nach war er etwa 1,75 Meter groß, trug eine khakifarbene Jacke und einer schwarzen Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an das zuständige Kommissariat K 10 in Heppenheim unter 06252/706-0. sbo/pol

