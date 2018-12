Um die Wette gelesen

Bürstadt.Die Erich Kästner-Schule in Bürstadt hat den besten Vorleser der Schule gefunden: Juri Vonderheid. Er hatte sich im Vorfeld gegen alle anderen Schüler durchgesetzt und darf nun für die EKS beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes ins Rennen gehen.

Deutschlehrerin Kathrin Mühlenbruch, die selbst in der Jury saß und den Vorlesewettstreit organisiert hatte, erklärte, worauf es ankommt. Im Mittelpunkt stehen vor allem Lesefreude und Motivation. Textverständnis, Eigenständigkeit und Medienkompetenz werden durch die selbstständige Buchauswahl und die intensive Vorbereitung gefördert.

Zuerst stellten die Teilnehmer aus allen sechsten Klassen ihre Bücher vor. Die Klassensieger traten dann im Finale in der Mediothek gegeneinander an. Zwei kamen in die engere Wahl und mussten eine unbekannte Passage aus dem Kinderbuch „Die Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün vorlesen. Juri Vonderheid gelang das am besten.

Im Klassenwettbewerb hatte sich Juri Vonderheid für „Die fabelhafte Miss Braitwhistle“ von Sabine Ludwig entschieden und fürs Finale qualifiziert. Aber auch die anderen Finalisten hatten gutes Gespür bei der Auswahl ihrer Bücher bewiesen: So hatte die Zweitplatzierte, Vivien Veith aus „Herr Bombelmann“ von Wolfgang Lambrecht vorgelesen. Auch der Drittplatzierte Nico Volz war mit einer Geschichte von Sabine Ludwig ins Rennen gegangen. red

