Bürstadt.Am Montag, 9. April, beginnen die Bauarbeiten in der Bahnhofsallee. Deshalb wird bereits ab der Mainstraße bis zur Wingertsfeldstraße voll gesperrt sein – und zwar voraussichtlich bis Montag, 23. April. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem ist im Zuge der Arbeiten die Mainstraße in Höhe Einmündung Bahnhofsallee, während dieser Zeit, nur in Richtung Innenstadt befahrbar.

Die Umleitung von Süden führt über die Nibelungenstraße, Schulstraße, Wilhelminenstraße, Marktstraße, Nibelungenstraße, Forsthausstraße, Industriestraße und Mainstraße. Von Osten wird der Verkehr über die Nibelungenstraße, Forsthausstraße, Industriestraße und Mainstraße umgeleitet.

Der Bus hält nicht mehr in der Bahnhofsallee, es wurden Ersatzhaltestellen in der Industriestraße eingerichtet. Die Haltestellen Nibelungenstraße 107 und Beethovenplatz werden von 9. bis 23. April nur vom Stadtbus angefahren. cos