Umleitung am Kreisel in Bürstadt

Bürstadt.Autofahrer müssen sich ab Montag, 20. August, auf eine weitere Baustelle bei Bürstädt einrichten. Wie Hessen Mobil ankündigt, ist diesmal der Teil des sogenannten Kreisels betroffen, der den Verkehr von Bürstadt aus auf die B 47 in Richtung Lorsch führt. Auch die Gegenrichtung wird gesperrt: Wer von Worms aus nach Bürstadt fahren will, muss ebenfalls Umwege in Kauf nehmen. Der Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten an dem Brückenbauwerk, über das das Straßenstück verläuft. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Sonntag, 26. August.

Hessen Mobil weist auch gleich auf die Umleitung hin: Wer aus nördlicher Richtung nach Lorsch fahren will, muss zunächst über die B 44 nach Lampertheim rollen und von dort aus über die B 44 in Richtung Bürstadt zurückkehren. Dann geht es über die Auffahrt rechts ab direkt auf die B 47 in Richtung Lorsch. Wer von Worms kommt und nach Bürstadt will, fährt bis Bürstadt-Ost und hat dort die Möglichkeit zum Umkehren.

In der darauffolgende Woche, von Montag, 27. August, bis voraussichtlich Freitag, 31. August, wird jeweils in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr eine halbseitige Sperrung auf der B 47 im Bereich unterhalb der Brücke eingerichtet, wie Hessen Mobil mitteilt. Die Verkehrsführung erfolgt während dieser Zeit jeweils mittels Baustellenampel.

Die Brücke weist Schäden an den Fahrbahnübergängen und an den Entwässerungsleitungen auf. Weiterhin sind Fugen auf der Brücke im Bereich der Borde und der Kappen undicht. Diese Schäden haben keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerkes, betont der Eigenbetrieb des Landes Hessen. Bei den Arbeiten sollen die Fahrbahnübergänge erneuert und die Fugen freigelegt und neu vergossen werden. Die Entwässerungsleitungen unterhalb des Bauwerkes werden ebenfalls erneuert. Die Kosten der Baumaßnahme beziffert Hessen Mobil auf rund 150 000 Euro. red

