Umzug durch Bürstadt bremst Autos

Bürstadt.Anlässlich des Fastnachtsumzuges am Sonntag, 23. Februar, können die Bushaltestellen in der Innenstadt nur teilweise angefahren werden. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr werden nur die Haltestellen Riedstraße, Brüningstraße und Bubenlachring bedient.

Anlässlich des Fastnachtsmarktes am Sonntag, 23. Februar, ist der Marktplatz von Freitag, 21. Februar, ab 14 Uhr, bis Montag, 24. Februar, 20 Uhr, voll gesperrt.

Die Zugaufstellung findet am Sonntag in der Nibelungenstraße ab Beethovenplatz, in der Oberschultheiß-Schremser-Straße und in der Boxheimerhofstraße statt. Der Umzug startet um 14.11 Uhr. Der Zugweg beginnt in der Nibelungenstraße ab Beethovenplatz und geht dann über die Marktstraße, Wilhelminenstraße, Schulstraße, Nibelungenstraße und Mainstraße. Der närrische Lindwurm löst sich auf in der Mainstraße, Höhe Bahnhofsallee.

Abschleppwagen im Einsatz

Die Anwohner werden gebeten, die betroffenen Straßen von Autos freizuhalten. Besonders im Zugwegebereich wird darauf hingewiesen, dass widerrechtlich geparkte Fahrzeuge abgeschleppt werden, wenn sie im Weg stehen sollten.

Außerdem ist am Sonntag, 23. Februar, der Minanoparkplatz von 12 bis 18 Uhr voll gesperrt. Der Parkplatz ist für die Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei, Ordnungsbehörde und DRK reserviert. red

Info: Weitere Informationen online unter vereinsag.de

© Südhessen Morgen, Montag, 17.02.2020