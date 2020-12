Unfall nach Flucht vor der Polizei

Bürstadt.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde am Freitagabend die Wohnung eines 34 Jahre alten Mannes in Bürstadt durchsucht, nachdem dieser zunächst mit einem gleichaltrigen Freund in einem nicht zugelassenen Wagen mit gestohlenen Kennzeichen erwischt worden und dann vor der Polizei geflohen war. In dem VW Golf hatten die Beamten um kurz nach 23 Uhr eine Schreckschusswaffe, Pfefferspray, Handschuhe sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Der Wagen hatte zuvor von einer Zivilstreife in der Steinlachstraße angehalten und kontrolliert werden sollen. Mit dem Tritt aufs Gaspedal und der holprigen Weiterfahrt über die Verlängerung der Mittelriedstraße in die Feldgemarkung hätten die beiden Männer jedoch die Polizei abschütteln wollen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Eine Rechtskurve sei den Flüchtenden dann aber wohl zum Verhängnis geworden, denn der VW Golf kam von der Fahrbahn ab.

Die nur leicht verletzten Männer seien, bevor sie mit auf die Polizeistation genommen wurden, von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht worden. Das beschädigte Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Nach einer Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz mit gestohlenen Kennzeichen wurden die 34-Jährigen zunächst wieder nach Hause entlassen. pol

