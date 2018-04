Anzeige

Riedrode.Eine der beliebtesten Mimen der Bürstädter Sainäwwel feierte jüngst ihren Jubiläumsauftritt: Gabi Schäfer-Bauer. Laudator Markus Winkler stellte fest, dass von 390 Veranstaltungen, die es seit Gründung der Sainäwwel im Jahr 1985 gab, Gabi Schäfer-Bauer bereits 300 mal auf der Bühne stand.

Ihren Start legte sie 1994 in dem Stück „In de Wassergass – do dud sisch was!“ aufs Parkett. Sie glänzte in etlichen Rollen wie „In de Parrei is alles in de Reih!“, wo sie die einfältige Kathrin Held spielte. Ins gleiche Schema fiel 2003 bei „Mennerwäddschafd im Scharf-Eck“ die Rolle der Kathrin Agathe Berg. In den vergangenen Jahren hat sie schon oft auch die Rolle der Ehefrau gespielt, ob resolut, geizig oder dominant – aber immer überzeugend.

Erste Vorsitzende

So ganz nebenbei ist Gabi Schäfer-Bauer auch noch erste Vorsitzende des Theatervereins. Im Namen aller Vereinsmitglieder unterstrich Markus Winkler dann auch, dass man sich keine bessere Vorsitzende vorstellen könnte. Sie kümmert sich um alles Mögliche und Unmögliche, ist sich für nichts zu schade, ist immer parat, wenn es für die Sainäwwel etwas zu erledigen, zu schlichten oder zu organisieren gibt. In jedem Fall haben alle, die mit ihr auf oder hinter der Bühne stehen einen riesigen Spaß und freuen sich noch auf viele weitere Glanzrollen. Als Anerkennung für ihre überaus erfolgreiche Schaffenskraft erhielt sie kleine Präsente. Und zum Schluss noch ein großes Lob: „So ein Unikat ist aus der Theatergruppe einfach nicht mehr wegzudenken.“ red