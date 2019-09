„Unner uns“ in Heidelberg

Bürstadt.Pünktlich um 7.30 Uhr haben sich 31 Mitglieder und Freunde des DFC unner uns an der Anlegestelle der MS Merion in Worms getroffen, um mit dem Schiff nach Heidelberg zu fahren. Nach dem Ablegen gab es ein Frühstück, und so gestärkt waren alle bei strahlendem Sonnenschein gegen 12 Uhr in Heidelberg. Dort zerstreuten sich die Mitfahrenden, teils war Shoppen, teils ein Besuch des Schlosses angesagt. Um 16.30 Uhr kamen dann alle wieder zur Anlegestelle, um die Heimfahrt anzutreten. In Worms angekommen, gingen einige glücklich und zufrieden nach Hause, andere nahmen noch ein gemeinsames Essen ein. red

© Südhessen Morgen, Montag, 09.09.2019