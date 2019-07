Unter den besten Drei

Bürstadt.Der Nibelungenhort in Bürstadt ist in der Kategorie „Touristische Innovationen“ für den Hessischen Tourismuspreis nominiert. Mit einem schlichten „Wahnsinn“ kommentiert dies die Betreiberin Bärbel Jakob, die sich für den Preis beworben hat, selbst aber noch gar keine Rückmeldung vom Land Hessen erhalten hatte.

Unsere Zeitung erreicht sie mit der guten Nachricht, kurz bevor ein Kindergeburtstag in der Einrichtung gefeiert wird. „Bei den aktuellen Temperaturen ist bei uns nicht ganz so viel los“, räumt Jakob ein. Eine Klimaanlage gibt es nicht. „Jedoch sind die Räume gut isoliert und wir haben Ventilatoren in Betrieb“, sagt sie.

In der pädagogischen Fantasy-Rollenspielanlage würden generationenübergreifend Rätsel, die sich um Sagen und das Mittelalter drehen, gelöst. Die Teilnehmer lernen Rücksichtnahme, Lösen von Konflikten und Durchhaltevermögen, heißt es in der Mitteilung des Landes Hessen.

Neben dem Nibelungenhort wurden die „Märchen-Schlemmerkiste“ des Parkhotels Emstaler Höhe und das Comedy-Fest „Der Radweg lacht“ in Nordhessen in die engere Wahl genommen. Dem Sieger winken 2500 Euro Preisgeld. Die Verleihung ist am 16. Oktober auf dem Hessischen Tourismustag in Bad Soden-Salmünster. Bärbel Jakob ist dann auf jeden Fall dabei. Den Termin hat sich die Lampertheimerin spätestens jetzt im Kalender vorgemerkt. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.07.2019