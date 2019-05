Unter Deutschlands Top Ten

Biblis.Der sportliche Höhepunkt des Jahres für die beiden Kunstradfahrer Anna Kreider und Tobias Bauer vom RV Vorwärts Biblis waren die Deutschen Meisterschaften der Junioren. Diese wurden in Köln-Finkenberg ausgetragen. Die Qualifikation für den Wettkampf war den Sportlern besonders wichtig, da es ihre letzte Saison in der Altersklasse der Junioren ist. Ab dem nächsten Jahr müssen die beiden in der Klasse Elite starten, in der es noch schwieriger wird, sich für die bundesweiten Wettkämpfe zu qualifizieren.

Fehlerfreie Kür

Das selbstgesteckte Ziel für 2019 war also bereits mit der Starterlaubnis erreicht. Somit konnte das Team Kreider-Bauer relativ entspannt in ihre letzte Junioren-DM im Zweier-Kunstradsport starten. Obwohl das Abschlusstraining nicht wie gewünscht lief, zeigten die beiden eine fehlerfreie und ansprechende Kür als es darauf ankam. Am Ende hatten sie nur einen Punkt Abstand zum vor ihnen gesetzten Paar, das mit 15 Zählern mehr gestartet war. Sportler und Trainerin waren sehr zufrieden mit dem Wettkampf und dem erreichten zehnten Platz.

Hessen präsentiert sich stark

Auch die anderen hessischen Starter zeigten gute Leistungen. Der Titel im Zweier offene Klasse ging an das Paar Rödiger-Herbert vom RSV Langenselbold. Im Einer Juniorinnen wurden die Plätze 13, 15 und 17 belegt von Johanna Bardenheier (FC Dorndorf), Isabel Fink (RV Inheiden) und Maike Lind (RVT Wölfersheim).

Bei den Einer Junioren erreichte Nico Rödiger (RSV Langenselbold) den sechsten und Dominic Franke Fontinha (RKB Wetzlar) den zwölften Platz. Die Mannschaften aus Mörfelden und Krofdorf-Gleiberg wurden in der Disziplin Sechser Kunstradsport Neunter und Zehnter, die Vierer Mannschaft aus Krofdorf-Gleiberg belegte Platz 13. Das Vierer Einrad-Team aus Orlen erreichte den fünften Platz. red

