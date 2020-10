Unter Drogen am Steuer

Bürstadt.Vermutlich unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, den Zivilfahnder am Sonntagnachmittag aus dem Verkehr zogen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Bürstädter Wasserwerkstraße zeigte der 31-Jährige „körperliche Auffälligkeiten“, wie die Polizei berichtet. Ein Drogenvortest habe positiv auf Cannabis und Amphetamin reagierte. Darüber hinaus fanden die Beamten im Fahrzeug Tüten, in denen sich offenbar kleine Mengen Cannabis und Amphetamin befanden.

Der Fahrer musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Substanzen in den Tütchen wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Drogenbesitzes verantworten. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020