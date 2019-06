Unterhaltung für die Familie

Biblis.Auch in diesem Jahr warteten die Mitglieder des DFC unner uns am Feiertag an der Grillhütte in Biblis wieder auf ihre Gäste, die dann auch zahlreich erschienen.

Pünktlich um 10 Uhr ging es los. Hackbraten, Steaks, Brat- und Currywürste, Pommes sowie Zapf- und Weizenbier, diverse Cocktails, Schnäpse und alkoholfreie Getränke sorgten dafür, dass niemand hungrig und durstig blieb.

Auch ein großes Kuchenbuffet gab es. Alle Kuchen waren von Vereinsmitgliedern gebacken worden. Der Erlös der großen Torte geht komplett an die vom DFC unner uns unterstützte Kinder Intensivpflege Bärenfamilie.

Für die Unterhaltung der großen und kleinen Besucher gab es ein Glücksrad, bei dem tolle Preise gewonnen werden konnten, Kinderschminken und eine Bier-Schubs-Bahn, die von den Gästen stark frequentiert wurde.

Die Stimmung war super. Die Mitglieder des DFC unner uns waren sehr engagiert und zufrieden mit ihrem Fest. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.06.2019