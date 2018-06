Anzeige

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt feiert am Samstag, 16. Juni, und am Sonntag, 17. Juni, ihr Gemeindefest in der Heinrichstraße. Bereits vor Beginn des Festes kann samstags ab 14 Uhr im Gemeindesaal Kuchen für den Verzehr zu Hause gekauft werden. Auch am Sonntag hat die begehrte Kuchentheke wieder eine große Auswahl anzubieten.

Open-Air-Konzert

Samstags ab 20 Uhr gibt es kalte Snacks und erfrischende alkoholfreie und alkoholische Getränke. Um 20.30 Uhr lädt im Innenhof der Kirche ein Open-Air-Konzert mit der jungen Bürstädter Formation „District Lounge“ ein. Die Gruppe besteht aus den Audiofeel-Mitgliedern Andre Held und Dominik Winkler. Verstärkung erhalten sie durch Patrick Seiler.

Am Sonntag beginnt das Fest um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss startet der musikalische Frühschoppen mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt-Hofheim und der Katholischen Kirchenmusik.