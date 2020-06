Unterkünfte auf Prüfstand

Bürstadt.Wer kümmert sich in Zukunft um die Obdachlosen in Bürstadt? Diese sollen künftig von Fachkräften begleitet und unterstützt werden. Auch ihre Unterkünfte in der Görlitzer und der Erbacher Straße stehen auf dem Prüfstand. Im Auftrag der Stadt hat das Büro nh Projektstadt ein Konzept für die Wohnungslosen erstellt. Wie das umgesetzt werden soll, besprechen die Mitglieder des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr in ihrer Sitzung im Bürgerhaus Bürstadt. Im Konzept heißt es etwa, der schlechte Zustand des Gebäudes in der Görlitzer Straße 9-11 verhindere eine würdevolle Unterbringung. Was mit der Immobilie geschehen soll, muss ebenfalls entschieden werden.

An dem Abend soll es ferner darum gehen, wer der Stadt ein Wohnraumentwicklungskonzept erstellt. Die Sitzungsmitglieder werden mit den Vertretern des Sozialausschusses darüber reden. Schließlich geht es noch um den Bebauungsplan für das Gebiet „Das Bergel“ südlich der B 47 und westlich der Bahnlinie. Er könnte geändert werden, um dort Lagermöglichkeiten für Vereine zu ermöglichen. Diese werden gesucht, da mit dem Abriss der Raiffeisenhallen bald Lagerflächen wegfallen. Bürger können direkt vor Beginn der Sitzung Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. cos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.06.2020