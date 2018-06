Unterricht mal anders

Anzeige

Biblis.„Manchmal wollen nicht alle bei allem im Sportunterricht mitmachen, aber diesmal hat sich keiner gesträubt“, schmunzelte Nora Snaschel, Konrektorin der Schule in den Weschnitzauen Biblis. Denn die Grundschule hatte ihren Schülern eine Sportaktion in Kooperation mit der Sportjugend Kreis Bergstraße organisiert. So gab es reichlich Bewegungspotential in der Riedhalle und vor allem verschiedene Hüpfburgen zum Ausprobieren.

Die Sommerferien rücken immer näher und die Schule wollte den Kindern noch eine Möglichkeit geben, sich auszutoben und jede Menge bewegten Spaß zu haben. „Eigentlich hätten wir gerne bereits zum Schulfest etwas mit der Sportjugend gemacht, doch nun haben wir uns zwei separate Tage ausgesucht“, erzählte Nora Snaschel. Sie bedankte sich bei der Sportjugend, federführend hier bei Werner Hartel, für die Zusammenarbeit und freute sich, dass die Sportjugend zudem noch zwei Betreuer mit Hannah Hahl und Patrick Gumb bereitstellt. Weiterhin waren Lehrer als Betreuer vor Ort.

Alle Klassen der Schule an den Weschnitzauen nahmen an den zwei Sporttagen teil. Nach Jahrgangsstufen eingeteilt, konnten sich die Schüler jeweils zwei Schulstunden in der Riedhalle austoben. „Bewegung macht Spaß, so eine Art von Bewegung noch viel mehr“, meinte dazu Snaschel und ergänzte, dass die Schule den Kindern ein solches Angebot mit Hüpfburgen, kleinen Fahrgerätschaften und all den anderen Dingen rund um Bewegung im normalen Unterricht gar nicht ermöglichen könne. Daher waren die Sporttage mit dem Equipment der Sportjugend nochmal ein Höhepunkt für die Schüler am Ende des Schuljahres. Die Hüpfburgen waren natürlich Anziehungsmagnet, ebenso die aufgeblasene Kletterwand, an der sich auch Lehrer trauten, hinaufzuklettern. Die Kinder waren erfindungsreich bei den Fahrgerätschaften und gelenkig genug, um manche Geräte mit den Füßen zu steuern statt mit den Händen. Anderen hatten es die bunten Becher angetan, welche sie in die Höhe stapelten.