Untersuchung von Brunnenwasser

Bürstadt.Die Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Dienstag,20. Oktober, auf dem Marktplatz in Bürstadt eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an. Wasserproben können von 9 bis 11 Uhr am Labormobil abgegeben werden. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von 12 Euro vor Ort durchgeführt. Das Team von VSR-Gewässerschutz berät anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien werden gegen Aufpreis angeboten. Das Ergebnis wird mit einer Bewertung per Post zugesandt. Damit die Ergebnisse aussagefähig sind, empfiehlt VSR zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen, am besten bis zum Rand gefüllte Halb-Liter-Flaschen aus Kunststoff. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.10.2020