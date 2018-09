Unterwegs auf Tirols Gipfeln

Bürstadt.An einem Sonntagmorgen um 8 Uhr starteten die Mitglieder der IG Wanderfreunde und ein Wanderfreund aus Biblis zur diesjährigen Hochgebirgstour.

Nach sechsstündiger Fahrt war der Ausgangspunkt St. Sigmund in Österreich erreicht. Durch das Gleirschbachtal stiegen die Wanderer 800 Meter auf zur Pforzheimer Hütte (2308 Meter). Nach drei Stunden war das Tagesziel erreicht.

Zur Gewöhnung an die Höhe machten die Urlauber am ersten Tag eine vierstündige Rundtour. Mit 300 Höhenmetern im Aufstieg liefen sie die „Seenrunde“. Auf felsigen und teilweise nassen Pfaden passierten sie zwei kleinere Bergseen. Vom Talende ging es an einem Bergbach entlang und über die Hintere Gleirschalm zurück zur Hütte.

Für den zweiten Tag war die Besteigung der Haidenspitze (2975 Meter) vorgesehen. Durch aufziehenden Nebel und Wolken brachen die Wanderer die Tour aus Sicherheitsgründen 200 Meter unterhalb des Gipfels ab. Auf dem Rückweg durch ein Seitental konnten sie Schafhirten beim Zusammentreiben der Herde beobachten. Nach fünf Wanderstunden und 750 Höhenmetern war die Gruppe am frühen Mittag zurück bei der Hütte.

Am Mittwochmorgen hatten sich der Nebel und die Wolken verzogen. Bei blauem Himmel und Sonnenschein begann der Aufstieg auf die Lampsenspitze (2876 Meter). Der Weg führte zunächst steil durch Weideflächen und dann durch schwierigeres Fels- und Schottergelände in Serpentinen hoch zum Satteljoch (2734 Meter). Von hier ging es in etwas leichterem Gelände zum Gipfel. Nach 800 Metern Aufstieg genossen die Wanderer bei guter Sicht den herrlichen Rundblick. Beim anspruchsvollen Abstieg rastete die Gruppe noch an einem Bergbach, in dem noch ein erfrischendes Fußbad genommen werden konnte, bevor der restliche Weg zur Hütte angetreten wurde. Bei dieser Tour waren die Wanderer 6,5 Stunden unterwegs und haben 800 Höhenmeter bewältigt.

Da die Wetterprognosen für die kommenden Tage nicht gut waren, beschloss man, am Donnerstag abzusteigen. Nach drei Stunden Abstieg war der Parkplatz erreicht. Bei der Heimfahrt machten die Reisenden noch einen Zwischenstopp in der Karwendelregion. Hier konnten sie noch eine schöne Wanderung durch Almwiesen und Wald im Gaistal machen. Nach einer Stärkung auf der Gaistalalm gelangten sie noch trocken zurück zum Parkplatz. Als die Gruppe losfuhr, zog dann rasch ein Gewitter mit Starkregen auf. red

