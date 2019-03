Unzählige nasse Keller – neun Brände

Bobstadt.Sebastian Kaiser und Dirk Neumann bleiben weiter an der Spitze der Bobstädter Feuerwehr. Insgesamt sah der stellvertretende Stadtbrandinspektor Sven Molitor die Kameraden im Ortsteil sehr gut aufgestellt. Er gratulierte Kaiser und Neumann herzlich zur Wiederwahl – gab aber auch seiner Sorge Ausdruck, dass die Tagesbereitschaft in Zukunft wohl nicht mehr ehrenamtlich zu bewältigen sei.

In der Tat hatten die Brandschützer zahlreiche Einsätze zu bewältigen: Insgesamt 113 mal mussten sie im vergangenen Jahr ausrücken. Das waren laut Wehrführer Kaiser 92 Einsätze mehr als im Jahre 2017. Der Grund dafür war vor allem das Unwetter im Juni, bei dem 70 Keller vollgelaufen waren. Um diese Einsätze zu bewältigen, musste sich die Wehr noch Unterstützung aus Bensheim holen.

Messeinheit im Einsatz

Sieben weitere Einsätze liefen im Rahmen der Messeinheit Ried, deren Mitglieder aus Bürstadt und Bobstadt mit dem im Ortsteil stationierten Fahrzeug unterwegs waren. Sie unterstützten Feuerwehren im Ried mit Messungen bei Gas-Leckagen und ähnlichen Gefahrenlagen. Weitere technische Hilfeleistungen erbrachte die Wehr bei Verkehrsunfällen. Sie half bei Türöffnungen, leistete Tragehilfe beim Rettungsdienst und räumte umgeknickte Bäume weg.

Verhältnismäßig bescheiden nimmt sich dagegen die Zahl von neun Brandeinsätzen in der Jahresstatistik aus. Überwiegend waren es Flächenbrände in Wald und Feld, eine Folge des trockenen Sommerwetters. Schließlich verzeichnet die Statistik noch 20 blinde Alarme. Ferner stellte die Bobstädter Feuerwehr bei fünf Veranstaltungen Brandsicherheitswachen.

Bewältigt wurden die Einsätze von insgesamt 28 Feuerwehrleuten: zwei Frauen und 26 Männern, alle gut ausgebildet. Dazu trugen nicht zuletzt 60 Übungen und Unterrichtseinheiten bei. Hinzu kamen Seminare und Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene.

Insgesamt sieben ehrenamtliche Gerätewarte halten in Bobstadt Fahrzeuge, technische Geräte sowie Bekleidung und persönliche Ausrüstung in Schuss. In regelmäßigen Abständen trifft sich der Wehrausschuss, der im weitesten Sinne die Arbeit der Einsatzabteilung koordiniert. Dieses Gremium nimmt auch an gemeinsamen Sitzungen der drei Wehrausschüsse der Stadt teil.

Kurz und sachlich trug Christian Ludwig den Bericht der Jugendfeuerwehr vor, deren sieben Mitglieder übers Jahr recht aktiv waren mit Unterrichtseinheiten und Übungen. Daneben wurde auch die Kameradschaft gepflegt mit geselligem Beisammensein und Ausflügen.

Nachwuchs übt fleißig

Ähnlich rege war auch der Betrieb bei der Kinderfeuerwehr „Tatü-Tata“, der drei Mädchen und drei Jungen angehören. Es gab feuerwehrtechnischen Unterricht, Bastelnachmittage und auch gesellige Ausflüge.

„Gut, dass wir die Feuerwehr haben“, freute sich Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Hilfe bei den vollgelaufenen Kellern. In einem Grußwort dankte Kirk Bufford im Namen des Rot-Kreuz-Ortsvereins für die gute Zusammenarbeit. Auch Kameraden der Rheindürkheimer Wehr waren zu Gast. Bürgermeisterin Bärbel Schader hatte die Wahlleitung übernommen.

