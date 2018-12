Urgestein der Bibliser Wehr

Bürstadt.Nach rund 20 Jahren an der Spitze der Feuerwehr im Kreis Bergstraße verabschiedet sich Wolfgang Müller zum Jahresende in den Ruhestand. Am 1. Oktober 1998 hatte der Bibliser sein Amt als Kreisbrandinspektor angetreten. Am 26. Januar findet in Bensheim die feierliche Verabschiedung statt, wie das Landratsamt gesten ankündigte – verbunden mit einem großen Lob für „sein umfangreiches Engagement und seine enormen Verdienste“, wie Landrat Christian Engelhardt betont. Müllers Aufgaben übernimmt zunächst sein Stellvertertreter Werner Trares, langjähriger Stadtbrandinspektor in Heppenheim. Noch konnten sich die Kreisverwaltung nicht mit den Wehren im Kreis auf einen neuen Kandidaten einigen.

Der heute 63-jährige Wolfgang Müller zählt zu den Urgesteinen der Bibliser Feuerwehr, der er seit rund 50 Jahren angehört. Unter anderem war er dort Jugendfeuerwehrwart, Wehrführer, Vereinsvorsitzender und Stellvertretender Gemeindebrandinspektor. Schließlich machte der gelernte Kaufmann sein Hobby zum Beruf und wechselte in die Kreisverwaltung. Seit 1999 leitet er als Vorsitzender den Kreisfeuerwehrverband.

Der Bibliser Wehr und auch den Kameraden in der gesamten Region ist er nach wie vor eng verbunden. Regelmäßig besuchte er Jahreshauptversammlungen und begleitete Ehrungen und Beförderungen. Zur Stelle war er unter anderem auch, als Engpässe bei der Groß-Rohrheimer Wehr und das Hochwasser während der Deichsanierung in Biblis für Probleme sorgten. sbo

