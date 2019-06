Urgestein der Fastnacht

Karl-Heinz Wahlig in der Bütt – so halten in viele in liebevoller Erinnerung. © Nix/a

Bürstadt.Seine Kerwereden hatten ebenso Pfeffer, wie er mit seinen launigen, pointierten Sprüchen seinem Publikum bei unzähligen Saalfastnachten die Lachtränen in die Augen trieb. Karl-Heinz Wahlig, Urgestein der Bürstädter Fastnacht, Ehrensenator des Heimat- und Carnevalvereins (HCV), bekennender Feuerwehrfan und Mittelpunkt seiner Familie, ist zwei Tage nach seinem 76. Geburtstag im Krankenhaus in Heppenheim verstorben. Zurück bleiben Ehefrau Marianne, seine Kinder Simone und Holger sowie drei Enkel.

Der Schmied und Wagenbauer war 1965 in den HCV eingetreten und hatte seine Marianne 1969 geheiratet. Als aktiver Büttenredner stand er auch mit seiner Frau in der Bütt und tanzte im Männerballett. Unvergessen sein spektakulärer Auftritt in der TSG-Halle, als er zur Musik aus „Schwanensee“ im Tutu an einem Seil hängend von der Decke schwebte.

Interessiert am Geschehen in seiner Heimatstadt, rieb er den städtischen Gremien so manche Ungereimtheit humoristisch unter die Nasen. Seine Reden als langjähriger Kerwevadder schrieb er dabei ebenso selbst wie seine Fastnachtsbeiträge. Auch Tochter Simone, die als Kerwemudder die Familientradition fortsetzte und als legendäre „Sainäwwelkett“ bei den HCV-Sitzungen glänzte, profitierte von seiner Begabung. Zudem galt sein Wort bei Jung und Alt in seinem Heimatverein. „Für den HCV war er jemand, von denen es nicht viele gibt“, machte Vorsitzender Frank Reichmann deutlich.

Karl-Heinz Wahlig war sich für keine Arbeit zu schade. Ob beim Bau des Vereinsheims oder bei unzähligen Festen – er gehörte zum Helferteam. Längst mit dem golden Ehrenorden für 3 x 11 Jahre aktive Mitgestaltung ausgezeichnet, wird die Vereinsfamilie seine blitzenden Augen, sein humoriges Wesen und seine Hilfsbereitschaft schmerzlich vermissen. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019