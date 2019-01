Verdächtige geschnappt

Bürstadt.Sechs Tatverdächtige im Alter von 16 bis 18 Jahren müssen sich nach ihrer Festnahme am frühen Sonntagmorgen wegen des Verdachts des versuchten Automatenaufbruchs in einem Verfahren verantworten. Gegen 4.15 Uhr hatte ein Zeuge mehrere Personen beobachtet, die sich in der Riedroder Straße an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Anschließend flüchteten sie in zwei Fahrzeugen. Die sofort alarmierte Polizei hielt die beschriebenen Autos im Bereich des Boxheimerhofs an. In den Fahrzeugen saßen die fünf Männer und eine Frau, die aus Lampertheim, Biblis und Bürstadt kommen. Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten auf ein Brecheisen und zwei Sturmhauben. Das Sextett wurde vorläufig festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass es die Tatverdächtigen nicht geschafft hatten, den Automaten zu öffnen. An ihm wurden Aufbruchsspuren entdeckt. Gegen die Festgenommenen wurde Strafanzeige erstattet. Die genaue Tatbeteiligung müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. pol

