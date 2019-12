Verein besucht Würzburg

Biblis.Der Tagesausflug des DFC Unner Uns nach Würzburg war ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein flanierten Mitglieder und Freunde des Vereins über das riesige Gelände der verschiedenen Weihnachtsmärkte. Alles war sehr schön geschmückt, und es gab viel zu sehen. Auch die Essensauswahl war riesig. Langosch, verschiedene Würste, Braten, Schupfnudeln, Schnitzel, Schäufele und vieles mehr war vorhanden, so dass keiner hungern musste. Damit das Essen besser rutschte, gab es Glühwein, Glühbier, Eierpunsch und mehr.

Was in Würzburg sehr schön war, waren die vielen Möglichkeiten, sich zwischendurch hinzusetzen, ohne gleich ein Lokal aufsuchen zu müssen. Auch eingekauft wurde viel, und mit vollen Taschen, aber auch müde vom vielen Laufen trafen sich alle pünktlich am vereinbarten Treffpunkt zur Rückfahrt.

Weitere Veranstaltungen

Und die Liste der Veranstaltungen des DFC Unner Uns geht noch weiter. Am Freitag, 14. Februar 2020, findet wieder die Fastnachtssitzung im Bürgerzentrum in Biblis statt – dieses Mal unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“. Es wird wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Gäste vorbereitet. Auch für den kulinarischen Teil ist gesorgt. Es gibt belegte Laugenstangen, Schweinemettbrötchen sowie Wiener Würstchen mit Brötchen. Neu ist am Tag darauf, 15. Februar, am gleichen Ort die Köl’sche Nacht. Die Band „Hey Kölle“ wird mit Liedern der Höhner, Black Föss sowie von Bab und Brings für Stimmung sorgen. Es werden nur vereinzelte Sitzplätze da sein. Stehtische können mit einem VIP-Paket reserviert werden. Auch an diesem Abend wird es wieder belegte Laugenstangen geben.

Karten sowie die Reservierungen von Stehtischen können ab sofort beim Voristzenden Stefan Heiser unter der Telefonnummer 06245/ 29 96 76 bestellt werden. red

