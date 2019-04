Verein braucht Erlös zur Unterhaltung der Anlage

Bürstadt.Der Kaninchenzuchtverein H 18 hat gestern zum Fischessen in das Vereinsheim an der Hassellache eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein waren nicht nur die Tische vor dem Vereinsheim besetzt, auch im Inneren ließen sich die Gäste den frisch gebackenen Seelachs schmecken. Küchenchefin Karin Huy und ihre Helfer servierten dazu Kartoffelsalat oder Pommes. Lecker schmeckte auch der Lachs auf Nudeln, Calamari und verschiedene Fischbrötchen.

„Michael Krebs hat uns noch am Morgen frische Muschelbrötchen angeliefert“, freute sich Vereinschef Joachim Huy, der seit sechs Jahren im Amt ist. Für Nicht-Fischesser und Vegetarier gab es Schafskäse, zudem lud ein Kuchenbuffet zum Schlemmen ein. Dazu hatten die 20 Helfer das Vereinsheim mit frischen Frühlingsblumen herausgeputzt.

„Wir können 40 Kilogramm Bratfisch verkaufen“, erzählte Huy, der sich in entspannter Atmosphäre um die Besucher kümmerte. Darunter waren viele Kinder. Sie konnten sich in der Halle auf der Hüpfburg austoben. Außerdem gab es echte Osterhasen. In einem kleinen Gehege saßen drei wunderschöne Langohren, die die vielen Streicheleinheiten der Kinder genossen.

Viele Radfahrer unterwegs

Bei dem herrlichen Frühlingswetter kamen die meisten Besucher mit dem Fahrrad an. Joachim Huy freute sich über den Andrang. „Wir benötigen die Einnahmen zur Unterhaltung unserer Anlage.“ Gerade werde der Rasenmäher repariert, was Kosten verursache. Um die Ausgaben stemmen zu können, ist bereits das nächste Fest geplant: Am Vatertag, 30. Mai, ist die Halle erneut Treffpunkt für Jung und Alt. Das Sommerfest steht dann am Wochenende vom 13. und 14. Juli an – im Freien direkt vor den Zuchthäusern. Fell

