Verein will Rabatte für Mitglieder aushandeln

Bürstadt.„Das vergangene Jahr war für uns wieder sehr anstrengend und hat uns manches abverlangt“, sagte Bodo Wendling, Vorsitzender des Vereins Garten- und Naturfreunde Bürstadt, bei der Jahreshauptversammlung. „Gemeinsam haben wir es geschafft, auch 2018 fast alle anfallenden Arbeiten in unserem Vereinsheim und der Parkanlage zu erledigen“, lobte er die engagierten Mitglieder.

„Außer den planmäßigen Instandhaltungsarbeiten stand noch eine dringend notwendige Erneuerungsarbeit an: Ein Brunnen musste gebohrt werden, da der alte durch Schleichsand unbrauchbar wurde“, berichtete Wendling. Auch diese Arbeiten konnten, wie er erfreut feststellte, in Eigenleistung erledigt werden. Die Gartentoilette wurde gestrichen, neue Fallrohre wurden eingebaut. Hinter der Grillhütte gab es eine Neubepflanzung. Auch auf der Obstanlage stehen jetzt fünf neue Bäume. Es wurde eine Sitzgruppe am Gartenteich aufgestellt, natürlich aus Recyclingmaterial. In diesem Jahr werden die Sanierungsarbeiten im Park weiter fortgeführt, der Spielplatz wird restauriert. Die Obstanlage soll optimiert werden.

Tatkräftig unterstützen treue Mitglieder die Arbeiten und auch die Veranstaltungen. Trotzdem sei Mitgliederwerbung weiterhin sehr wichtig, so der Vorsitzende. „Schließlich wollen wir alle, dass unser Verein auch in Zukunft seine Stärke behält oder sogar noch wächst“. Er bat die Anwesenden um Mithilfe bei der Werbung von neuen Mitgliedern.

Allerdings musste Wendling auch bekannt geben, dass Ende 2018 Ursula Wendling aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt als Schriftführerin niederlegen musste. Ihre Vertreterin Christel Rebsch übernahm die anfallenden Aufgaben.

Eine weitere wichtige Information war, dass die langjährige Pächterin der Vereinsgaststätte, Inge Kolander, aus Altersgründen ihren Pachtvertrag gekündigt hat. „Sie möchte in den wohlverdienten Ruhestand. Trotz der Gerüchteküche: Ein Nachfolger steht noch nicht fest!“, verkündete Wendling.

Stellvertretende Schriftführerin Christel Rebsch berichtete über die Veranstaltungen des Vereins. So kamen die Mitglieder jeden ersten Sonntag im Monat regelmäßig zu Arbeitseinsätzen zusammen. Es fand wieder ein erfolgreiches Parkfest im Mai statt, es gab das Adventscafé mit Jubilarenehrung und die Jahresabschlusssitzung. „In diesem Jahr fand bereits ein Winterschnittkurs statt, und wir schnitten die Obstbäume an der B 47.“

Vorstandswahl

Rechner Roland Wendling überbrachte Informationen vom Kreisverband. So soll es eine Vorführung zur Herstellung von Biokohle geben. Außerdem sind Mitgliederausweise in Planung: Vorne mit dem Logo des Kreisverbands, hinten stehen der Ortsverein und der Name des Mitglieds. Mit dieser Karte sei es dann möglich, in bestimmten Gartenbaugeschäften Nachlässe zu erhalten. Die Bürstäder wollen hierfür Geschäfte in der Stadt und in der Region ansprechen, um Rabatte für ihre Mitglieder auszuhandeln. Der Vorstand wurde teilweise neu gewählt: stellvertretende Vorsitzende Elena Tabar, Schriftführerin Kristina Meyer, stellvertretende Schriftführerin Christel Rebsch sowie die Beisitzer Bruno Dexler, Maria Koch, Friedrich Keilmann, Rosi Berg, Rico Meyer und Klaus Rickl.

