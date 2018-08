Vereine machen den Weg frei zu den Nachbarn

Bürstadt.Alleine der TV Bürstadt hat eine ganze Reihe an Projekten angemeldet, die beim Freiwilligentag in Angriff genommen werden sollen. Aber auch beim Nabu, der TSG und in den Kitas werden für Samstag, 15. September, Schaufeln, Pinsel und sonstige Werkzeuge bereitgelegt. Die einzelnen Aktionen sind heute Abend Thema im Sozialausschuss, der ab 19.30 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammenkommt.

Gleich zwei Projekte sollen den Weg frei machen für den gemeinsamen Bildungs- und Sportcampus der Bürstädter Vereine. So plant der TV einen Durchgang zu den benachbarten Radsportlern. Und auch die Pfeil- und Bogenschützen nehmen Gartenscheren in die Hand und schneiden sich den Weg frei zum VfR-Gelände.

Der TV will außerdem einen neuen Wasseranschluss für die Grillhütte auf seinem Gelände verlegen und das Vereinsheim barrierefrei gestalten. Die Weitsprunganlage bekommt neuen Sand, und im Außenbereich der Halle wird frisch gestrichen.

Auch die Turner der TSG wollen ihre Halle in Schuss halten: Drumherum stehen Pflasterarbeiten an. Innen gibt’s neue Farbe. Der Nabu will seine Teichanlage und seine Trockenmauer erweitern. Im Waldgelände der Kita Zwergenwald soll ein Sitzplatz entstehen. Die Kinderkrippe „Entdeckernest“ wünscht sich neue Spielpodeste. Die Anlage der Kaninchenzüchter soll ebenfalls einen frischen Anstrich erhalten. Auf dem Leichathletikgelände ist geplant, einen festen Abstellplatz für den Anhänger der Sportjugend Bergstraße einzurichten. Eine weitere Aktion findet auf der Chausee-Allee in Bobstadt statt: „Dem Unkraut geht’s ans Leder“, lautet das Motto. Und an der Strecke Worms-Bürstadt soll auf Höhe der Opel-Kohl-Brücke der Grünstreifen gereinigt werden.

Wie die Verwaltung mitteilt, stehen für alle Projekte Sponsorengelder bereit. Jetzt fehle es nur noch an Helfern. „Nach wie vor können sich Freiwillige an dem Projekt beteiligen“, ruft das Rathaus zum Mitmachen auf. sbo

