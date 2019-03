Vereins-AG feiert 66 Jahre

Bürstadt.Mit Weggefährten aus der Nachbarschaft feiert die Bürstädter Vereins-AG am Fastnachtssonntag, 3. März, ihr 66-jähriges Bestehen beim großen Fastnachtsumzug, den die Vereins-AG organisiert.

Zugmarschall Jens Beilstein freut sich über 108 Teilnehmer. Der TV Bürstadt eröffnet den Umzug traditionell mit der Sainäwwelskätt. Die Brunnebutzer aus Riedrode feiern ebenfalls ein närrisches Jubiläum, allerdings nur einmal elf Jahre. Die Sängerlust aus Bürstadt erinnert an ihr 125-jähriges Bestehen, und die Caritas Sozialstation marschiert anlässlich der Gründung vor 40 Jahren mit. Und die TSG Bürstadt feiert zwei mal elf Jahre Gymnastica und lädt daher alle Zuschauer schon zu dem großen internationalen Turnfest ein, das wieder in Bürstadt steigen wird. Die Kindertagesstätte St. Peter feiert Fastnacht mit Trollen, und der Judoverein Samurai schickt seine Drachen zum Umzug. Der Dance Point Limburg hebt zum närrischen Treiben ab und spielt Fliegerlieder.

Natürlich sind auch die großen Bürstädter Fastnachtsvereine mit von der Partie und bringen sämtliche Garden und Gruppen mit. Dazu zählen die Sackschdoahogger, der FFC Guud druff, der Bürstädter Fastnachtsclub, der HCV Bürstadt und der Spiel- und Kulturkreis 50. Natürlich haben auch die Vereins-AG und das Stadtprinzenpaar Manuela II. und Marcel II. einen eigenen Wagen.

Aus Lampertheim kommen der 1. CC Rot-Weiß Lampertheim und der HCV Hofheim mit ihren Abteilungen und der Stadtprinzessin. Das Motto des CC Rot-Weiß ist dabei „Lampertheim goes Wild West“. Aus Lorsch sind die Närrischen Drei mit großem Gefolge in Bürstadt zu Gast. Ihr Motto heißt „Mit Tradition und Weltkultur bleiben wir stets in der Spur“. Auch die TG Biblis und der DFC unner uns reihen sich in den Zug ein.

Den Fußgruppen und Motivwagen wird kräftig der Marsch geblasen. Es sind insgesamt sechs Kapellen am Start, die Beilstein gleichmäßig auf die verschiedenen Marschgruppen verteilt hat. Es spielen die Brass Band Biblis, die Heddesema Zahlekracher, Laurissa Lorsch, die Newwlfezza Mannheim, die Katholische Kirchenmusik Bürstadt und der Musikzug der Feuerwehren aus Bürstadt und Hofheim. „Möglich ist dies nur durch entsprechende Sponsoren“, freut sich Beilstein über Unterstützung durch die Unternehmen vor Ort, die sich teilweise mit eigenen Zugnummern und mit Schildträgern im Umzug präsentieren.

Natürlich dürfen auch die Polizei, die dem Zug voran fährt, sowie das Deutsche Rote Kreuz und der Bauhof nicht fehlen. Die städtischen Mitarbeiter fahren als letzte Zugnummer gleich mit der Kehrmaschine hinterher und starten schon einmal das Großreinemachen in den Bürstädter Straßen, das sich am Montag noch fortsetzen wird, wenn die Narren noch schlafen.

