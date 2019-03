Vergnüglicher Rosenmontag

bürstadt.Auch dieses Jahr fand in der KiTa Kunterbunt am Rosenmontag eine große Faschingsfeier mit Musik und Tanz, gezielter Bewegung, bunten Basteleien, Spielen, Sensorik und natürlich auch der Versorgung des leiblichen Wohls statt.

Alle Kinder der KiTa konnten zwischen 10 und 12 Uhr nach eigenen Vorlieben die einzelnen, liebevoll geplanten und aufgebauten Stationen besuchen und sich sowohl in der eigens dafür eingerichteten Disco bei Fastnachtsliedern als auch in zwei Bastelräumen sowie einem Bewegungsparcours verausgaben. Zur Entspannung zwischendurch wurde ein Ruheraum mit gespendeten Muffins und Getränken sowie ein Spielezimmer mit Brettspielen bereit gestellt. Als Andenken an eine gelungene Faschingsfeier 2019 durfte sich jedes Kind einen individuell gestalteten Button prägen und mit nach Hause nehmen. Die Kinder waren ausnahmslos begeistert.

Eine solche Veranstaltung zu planen und organisieren bedurfte nicht nur der Unterstützung der Einrichtung, sondern insbesondere der engagierten Teilnahme von Eltern, die sich für die Betreuung der einzelnen Stationen zur Verfügung stellten und somit erheblichen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung geleistet haben.

Am Freitag, 8. März, findet auf dem Wochenmarkt in Bürstadt der Kuchenverkauf der KiTa Kunterbunt statt. Auch hier freuen sich wieder der Elternbeirat sowie engagierte Eltern auf den direkten Kontakt sowie den Dialog, um Interessierte über die KiTa Kunterbunt zu informieren und für die Kinder der Einrichtung durch den Verkauf des Kuchens neue Anschaffungen tätigen zu können. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.03.2019