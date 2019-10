Vergnügte Sänger

Biblis.Voller Vorfreude auf eine Weinprobe fuhr der GV Frohsinn auf das Weingut Weinmann in Abenheim. Kaum angekommen, servierte das Winzerehepaar Weinmann das erste Glas Prosecco. Sogleich wurde die Stimmung lockerer und die Teilnehmer fanden sich in froher Runde in einem schönen Gastraum wieder – gespannt auf die Weinauswahl, die es zu verkosten gab. Neben Weiß- und Rotweinen wurde auch Rosé verköstigt. Die verkostenden Weine wurden hierbei vom Winzer vorgestellt. Ein Vesper- oder Käseteller stellte eine willkommene Abrundung der Weinprobe dar. Mit Trinksprüchen, Witzen und zahlreichen Liedern – ob solo, in Gruppen oder mit dem ganzen Chor gesungen – verging die Zeit wie im Flug. Frohgelaunt machten sich die Teilnehmer gegen 23 Uhr auf die Heimreise nach Biblis. red

