Anzeige

Kritik an Uwe Metzner

Cornelius und Eberle zeigten sich in diesem Zusammenhang verwundert und verärgert über das Verhalten des grünen Ortsvorstehers Uwe Metzner. „Metzner spricht sich vehement gegen die neuen Bauplätze in diesem Bereich aus, ohne echte Alternativen zu nennen. Im Ortskern ist die geforderte bauliche Verdichtung nahezu komplett vollzogen. Damit spricht sich der Ortsvorsteher gegen eine Weiterentwicklung von Bobstadt aus und auch gegen einen Zuzug junger Familien.“

Auch im Gewerbegebiet „Im Mittelfeld“ ist der Aufstellungsbeschluss nach Mitteilung der CDU-Aktiven auf den Weg gebracht. In diesem Bereich sollen auf bis zu 8,8 Hektar Gesamtfläche Kleingewerbebetriebe angesiedelt werden.

Eberle und Cornelius gingen nochmal auf die Bebauung am Messplatz in Bobstadt ein, wo mittlerweile wesentliche Baufortschritte erkennbar sind. „Der Messplatz wird ein echtes Erfolgsmodell“, betonte Eberle. „Wir haben mit einem erfahrenen Partner für barrierefreies Wohnen in Zeiten des demografischen Wandels die richtigen Entscheidungen an dieser Stelle getroffen und können hier Bobstadt wieder ein Stück attraktiver machen.“ Gemeinsam mit Ursula Cornelius wünscht er sich für die Zukunft eine bessere Nahversorgung der Bevölkerung im Ortskern.

Hallendach wird saniert

Abschließend informierten die CDU-Vorstandsmitglieder über die noch in diesem Spätsommer bevorstehende Sanierung des Hallendachs der Sporthalle durch den Kreis Bergstraße. „Wir hoffen, dass in diesem Zusammenhang auch die Instandsetzung des Foyers und der Toilettenanlage schnellstmöglich erfolgt“, forderte Ursula Cornelius weitere Renovierungsschritte an dieser Stelle ein. beh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.06.2018