Verkehr rollt auf neuer Fahrbahn

Bürstadt.Die Bauarbeiten zum vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 47 bei Bürstadt verlaufen wie geplant, teilt die Landesbehörde Hessen Mobil mit. Ab Mittwoch, 25. September, wird nun zur Sanierung der alten Fahrbahn der Verkehr auf einen Teil der gerade erst entstandene Straße umgelegt.

Die Umlegung erfolgt auf dem westlichen Teilabschnitt der Strecke. In Fahrtrichtung Worms geht es ab Bürstadt-Mitte über die neuen Spuren. Am Ende der Ausbaustrecke, kurz vor Rosengarten, werden die Fahrzeuge wieder auf die alte Straße zurückgeführt. So rollt der Verkehr in jeder Fahrtrichtung wie gewohnt einspurig. Die beiden bisherigen Spuren werden anschließend grundhaft erneuert, auch der neue Mittelstreifen wird hergestellt.

Einbau der Brückenteile

Dr Brückenbau zur Überführung der B 44 geht ebenfalls voran: So werden – läuft alles nach Plan – am Wochenende vom 18. bis 21. Oktober die Brückenteile des neuen Kreuzungsbauwerkes eingehoben, das das bereits bestehende Bauwerk ergänzt und zukünftig die beiden zusätzlichen Fahrbahnen über die B 44 führen wird (wir haben berichtet).

Für die neue Konstruktion der Brücken werden 18 Stahlträger mit vorgefertigten Betonplatten als Fertigbauteile geliefert und direkt eingebaut. Dafür wird die B 44 vom 18. bis 21. Oktober im Baustellenbereich vollgesperrt.

Zur kommenden Vollsperrung wird Hessen Mobil nochmals zeitnah informieren. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.09.2019