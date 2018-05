Anzeige

Bürstadt.Gabi Winkler vom Bücherei-Team St. Michael empfiehlt den Roman „Alles Begehren“ von Ruth Jones:

„Im Jahr 1985 treffen sich Callum McGregor, Lehrer und Familienvater, und Kate Andrews, Schauspielschülerin, das erste Mal. Er ist 39 und sie erst 21, doch vom ersten Augenblick an wächst ein unsägliches Verlangen in den beiden, und fünf Stunden später haben sie ihren ersten Sex. Obwohl Callum rundum glücklich ist mit seiner Frau und seinen bald drei Kindern, kann er diesem Begehren nicht widerstehen. Kate verfällt ihm und möchte immer an seiner Seite sein. Als die Affäre auffliegt, entscheidet sich Callum für seine Familie und seine Frau. Kate bricht es das Herz, sie verschwindet nach London. Sie ist von Callum schwanger, verschweigt ihm aber, dass sie das Kind nicht abtreibt, sondern zur Adoption freigibt.

Dieses und viele weitere Bücher können kostenlos in der ... Dieses und viele weitere Bücher können kostenlos in der Bücherei St. Michael ausgeliehen werden - dienstags 16 bis 18 Uhr, donners tags 16 bis 19 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr und sonntags 10 bis 12 Uhr.

17 Jahre später ist sie verheiratet mit Matt, der sie verehrt und auf sie aufpasst, wenn ihre dunklen Seiten die Überhand bekommen. Da ist auch noch ihre geliebte kleine Tochter Tallulah, für die sie aber meistens zu wenig Zeit hat. Kate ist eine angesehene, gut beschäftigte Schauspielerin und trotzdem nicht wirklich glücklich, trinkt zuviel und ist seelisch bankrott. Der alte Schmerz hat sie nie verlassen.