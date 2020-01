„Versäumnis liegt auf unserer Seite“

Filminsel

Magisches Abenteuer läuft in 3 D

Corinna Harfouch und Tom Schilling spielen die Hauptrollen im Film „Lara“, der am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr in der Filminsel läuft. Am 60. Geburtstag von Lara Jenkins gibt es nicht viel Grund zur Freude, denn Sohn Viktor ...