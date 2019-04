Verständnis für Schülerproteste

Bürstadt.Der Bergsträßer Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat im Bürstädter Back- und Brauhaus „Drayß“ die DGB-Jugend Bergstraße gegründet. Die Interessensvertretung richtet sich speziell an junge Gewerkschaftsmitglieder. Der DGB ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland.

Die neugegründete Jugendorganisation will die Interessen aller jungen Menschen vertreten, die in den Gewerkschaften des DGB organisiert sind. Deutschlandweit sind das rund 500 000 Menschen bis 27 Jahre. Zu Sprechern der DGB-Jugend Bergstraße wurden Bianka Muhs aus Wattenheim (Verdi und NGG), Sebastian Cramer aus Bensheim (IGBCE), Jonas Friedle aus Bürstadt (IGBCE), Marius Gunkel aus Lampertheim (Verdi) und Philipp Ofenloch aus Bürstadt (GEW) gewählt.

Neben der Wahl der Sprecher standen die Beratung über Arbeitsschwerpunkte und Ziele der neuen Interessensvertretung im Vordergrund der Versammlung. „Wir treten für die Verbesserung der Lebens-, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen junger Menschen und für Demokratie in Gesellschaft und Arbeitswelt ein“, machten die Jugendlichen deutlich. Insbesondere das Recht auf gebührenfreie Bildung und die Schaffung von Chancengleichheit im Bildungssystem ist ihnen ein wichtiges Anliegen.

Gegen Klimawandel kämpfen

Nach einer lebhaften Diskussion über die Ziele fassten die jungen Mitglieder den Beschluss, sich mit den streikenden Schülern der „Fridays for Future“-Demonstrationen zu solidarisieren. „Wir stehen an der Seite der jungen Menschen, die auf die Straße gehen, um für eine bessere Zukunft und ernsthafte Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu kämpfen. Wir verurteilen jedwede Diskreditierung des Protests und Leugnung des Problems. Wer heute noch den Konsens der Klimaforschung zur gegenwärtig stattfindenden globalen Erwärmung anzweifelt, hat nicht nur freitags die Schule geschwänzt, sondern immer dann, wenn Biologieunterricht war“, machte Sprecher Philipp Ofenloch deutlich. Gleichzeitig sei es wichtig, dass den Menschen in den betroffenen Industriezweigen eine Zukunftsperspektive eröffnet wird.

Die Jugendlichen wollen bei der Kundgebung des DGB Bergstraße am 1. Mai ab 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim mit einem Redebeitrag für ein Europa werben, in dem niemand wirtschaftlich und sozial abgehängt wird. „In einer globalisierten Welt lassen sich Probleme in den seltensten Fällen national lösen. Deshalb setzen wir auf eine hohe Wahlbeteiligung, insbesondere unter jungen Menschen, damit die politischen Kräfte, die sich für ein soziales und demokratisches Europa einsetzen, gestärkt werden“, erklärt Sprecherin Bianka Muhs.

Die Treffen der DGB-Jugend sind für alle Interessierten zugänglich. Kontakt ist per E-Mail an Bergstrasse.dgb-jugend@gmx.de oder über den Facebookauftritt der DGB-Jugend Bergstraße möglich. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019