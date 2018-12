Bürstadt.Die Aktivitäten des Spiel- und Kulturkreises (SKK) 50 wurden auch in diesem Jahr mit einer vorweihnachtlichen Städtefahrt abgeschlossen. Ziel war diesmal die Stadt Esslingen am Neckar, die zehn Kilometer entfernt von Stuttgart liegt.

Viele mittelalterliche Fachwerkhäuser, die zu den ältesten in Deutschland gehören, prägen den Stadtkern von Esslingen. Die Stadtführung verlief recht kurzweilig, wobei die Bürstädter ausgiebig über die Geschichte von Esslingen informiert wurden und dabei die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen konnten.

Prägnante Punkte waren die Esslinger Burg mit dem dicken Turm, ein erhalten gebliebener Teil der Stadtbefestigung aus dem Mittelalter, der sich oberhalb der einstigen und heutigen Innenstadt befindet, das alte Rathaus mit dem Glockenspiel, das Schelz- und das Wolfstor, sowie die Stadtkirche St. Dionys, deren beiden Türme zur Stabilität mittels einer Querverbindung versehen ist.

Nach der Zeitreise durch die Geschichte und weiteren interessanten Sehenswürdigkeiten gönnten sich die Besucher aus Bürstadt eine Pause, bevor sie in das abendliche Esslingen eintauchten. Durch kleine schmale Gassen, vorbei an festlich geschmückten Plätzen und Buden, umrahmt von jahrhundertaltem Fachwerk – so schlängelte sich der Weihnachtsmarkt durch die Altstadt. Rund um Rathausplatz und Hafenmarkt spielte sich früher auf dem Markt das mittelalterliche Leben, Handel und Handwerk ab. Spiele und Vorführungen von Spielleuten und Gauklern rundeten damals das stimmungsvolle Bild ab. Auf dem klassischen Weihnachtsmarkt, der sich direkt anschließt, bieten die Marktbeschicker von Holzspielzeug, über Kräuter, Seifen, Engel und Weihnachtssterne eine breite Vielfalt an Waren an.

Lichterglanz

Ob mittelalterlich oder traditionell, für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Der Lichterglanz und das besondere Flair der Altstadt schufen ein zauberhaftes, verträumtes Ambiente. Auch die SKK-ler ließen sich von dieser Atmosphäre einfangen, wobei der anhaltende Regen einfach ignoriert und die verbleibende Zeit bis zur Heimfahrt genossen wurde.

Auch im kommenden Jahr wird eine Städtefahrt in der Adventszeit ein fester Programmpunkt im Rahmen der Veranstaltungen des SKK sein. red

