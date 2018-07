Anzeige

Bürstadt.„Ermpftschnuggn trødå – hinterm Staunen kauert die Frappanz“ heißt das neue Programm von Jochen Malmsheimer. Der Kabarettist präsentiert es am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr auf Einladung des Kulturbeirats im Bürgerhaus Bürstadt. Das ist der Ersatztermin für das Gastspiel im März, das wegen Krankheit ausgefallen ist. Die erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

In seinem neuen Programm mit dem unaussprechlichen Namen beschäftigt sich der Kabarettist erneut mit einem seiner Lieblingsthemen: der deutschen Sprache. Ganz nebenbei ereignen sich eine Menge Missverständnisse, Unverständnisse und Einverständnisse. Doch am Ende fügt sich alles recht schön zusammen, und zwar mit Subjekt, Prädikat und Objekt, also in ganzen Sätzen. red