Vetter auf dem letzten Platz

Bürstadt.Die FDP bewirbt sich mit einer 15 Kandidaten langen Liste für den erneuten Einzug ins Bürstädter Parlament. Burkhard Vetter, langjähriger Fraktionschef, ist erleichtert. Fast hatte es so ausgesehen, als könnten die Freien Demokraten bei der Kommunalwahl im März nicht antreten. Dabei bildet die Fraktion zusammen mit der CDU eine Koalition, die über die absolute Mehrheit in Bürstadt verfügt. Elf Namen müssen mindestens auf der Liste stehen. Diese Vorgabe hat die FDP jetzt um vier Kandidaten überschritten. „Und wir konnten endlich wieder eine Liste für den Ortsbeirat Bobstadt aufstellen – mit drei Kandidaten“, freut sich Vetter nach dem Treffen am Montagabend im Ratskeller. Das letzte Mal war im Jahr 2010 ein FDP-Politiker im Ortsbeirat vertreten.

Sein Name ist zwar ebenfalls noch auf der Liste fürs Bürstädter Parlament zu finden – allerdings an allerletzter Stelle. „Meine Prämisse liegt ganz klar auf dem Kreistag“, sagt Vetter, der als Spitzenkandidat für die Bergsträßer SPD seinen Hut in den Ring geworfen hat. Für ihn steht bereits jetzt fest: Muss er sich zwischen beiden Mandaten entscheiden, dann fällt seine Wahl auf einen Sitz im Kreistag. Beides sei nicht zu schaffen. „300 Sitzungen im vergangenen Jahr, das ist einfach zu viel“, stellt er klar. Dennoch will er die Bürstädter Parteifreunde nach wie vor unterstützen. Allein deshalb sei sein Name noch auf der Kandidatenliste zu finden. „Ich stehe der Fraktion natürlich weiter mit Rat und Tat zur Seite.“

Dass die Bürstädter FDP trotzdem ihre Aufgabe gut meistern wird, davon ist er fest überzeugt. „Wir haben ein starkes Team mit guten und frischen Kräften“, macht er deutlich. Sieben neue Bewerber stehen auf den Kandidaten-Listen, darunter zwei Neueinsteiger, die erst beim Treffen am Montagabend in die Partei eingetreten sind. Auf den Spitzenplatz wurde Ortsverbandsvorsitzender Bernd Berg gewählt, gefolgt vom jüngsten Kandidaten, Bastian Schmitt. Bernd Benz, bisher Mitglied der CDU, wechselt das Parteibuch und kandidiert auf Platz drei für die FDP. Chantal Stockmann, bereits im Stadtparlament vertreten, folgt auf Position vier. Auf Platz fünf ist mit Sebastian Schnell ein weiteres neues Gesicht zu finden. Für den Ortsbeirat kandidiert die Familie Benz mit Bernd Benz, Susanne Benz und Dominik Benz, alle neu in der Partei und einstimmig gewählt.

FDP-Vorsitzender Bernd Berg zeigte sich hochzufrieden mit der Listenwahl – und den Kandidaten. Er kündigte nun eine rasche Erstellung des Wahlprogramms an. sbo/red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020