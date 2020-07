VfR Bürstadt

Die Redskins in Bürstadt bieten an drei Samstagen ein kostenfreies Ferienprogramm für Jungs und Mädchen an. Die Termine sind am 1., 8. und 15. August.

Unter der Überschrift „Dance Flashmob“ sind jeweils um 10 Uhr zunächst die Tanzbegeisterten eingeladen, einen „Dance Flashmob“ einzustudieren. Hier werden Elemente aus Jazzdance, Zumba, Latin, Shuffle und Cheerdance vermittelt. Für den entsprechenden Sound sorgt ein DJ. Die Choreographie kann später bei Veranstaltungen aufgeführt werden. Auch amtierende Vize-Europameister der Red Arrows werden auf dem Platz sein.

Ab 13.30 Uhr geht es dann unter dem Motto „Get your power back“ etwas handfester zu. Die Trainer der American Footballer haben ein Trainingsprogramm vorbereitet, bei dem sich alle so richtig austoben können. Dazu gehören eine Dehn- und Aufwärmphase und danach entsprechende Ausdauerübungen. Und schließlich kommt auch das „Ei“, der ungewöhnliche Ball der Footballer, ins Spiel.

Kleingruppen auf großem Feld

Die Workshops finden in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln statt. „Unser Football-Feld ist 5000 Quadratmeter groß. Da können pro Workshop bis zu 100 Teilnehmer betreut werden“, erklärt Harry Frommeld, der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Die Anmeldung für das Ferienprogramm ist online möglich. Teilnehmen dürfen alle ab acht Jahre, Kinder unter zwölf nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. kur

Info: Anmeldung unter buerstadt-redskins.de