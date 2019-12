VfR trauert um Urgestein

Bürstadt.„Er war ein Urgestein des VfR Bürstadt. Wir trauern sehr um ihn,“ sagt Norbert Krezdorn über den Tod von Kurt Heiser (kl. Bild). Heiser war lange Jahre als Jugendleiter und im Vorstand aktiv. Der 85-Jährige ist bereits vor Weihnachten verstorben, die Beerdigung steht nun am Donnerstag, 2. Januar, 11 Uhr, auf dem Bürstädter Friedhof an.

Norbert Krezdorn hat einige Jahre Seite an Seite mit Kurt Heiser gearbeitet, ehe er seine Nachfolge als Jugendleiter angetreten hat. „Wir waren ein gutes Team“, sagt er nachdenklich. Heiser sei noch vor genau einem Monat bei der Weihnachtsfeier gewesen. „Sein Tod hat uns jetzt doch überrascht und geschockt.“

„Wenn wir Unterstützung brauchten und ihn gefragt haben, war er immer da“, sagt auch VfR-Vorsitzender Klaus Gassert. „Eben einer vom alten Schlag. Er war dem Verein sehr nah.“ Gassert hat ihn beim Fest vor einem Monat noch ausgezeichnet und ihm für seine 25-jährige Zugehörigkeit die silberne Ehrennadel angesteckt. Dass Heiser so spät zum VfR kam, kann Norbert Krezdorn erklären: „Er durfte als Kind kein Fußball spielen wegen der Verletzungsgefahr.“ Als sein Enkel Patrick dann beim VfR kickte, war Kurt Heiser gleich Feuer und Flamme für die Jugend und engagierte sich seither auf vielfältige Weise beim VfR. Gerade vor zwei Monaten habe er der ersten und zweiten Mannschaft des VfR Aufwärmtrikots gestiftet, so Gassert.

Als Junge spielte Heiser dann Handball – beim TV. Dem Verein blieb er treu: mehr als 70 Jahre. Bei den Katholischen Kirchenmusikern war er fast 50 Jahre lang Mitglied. Beruflich trat Heiser als junger Mann in die Fußstapfen der Eltern und übernahm deren Bäckerei in der Martinstraße. Als Bäckermeister arbeitete er später noch einige Jahre bis zu seinem Ruhestand bei Langnese in Heppenheim. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 30.12.2019