Viel Abwechslung an der Maas

Blick auf die Zitadelle von Namur, die einen spektakulären Ausblick auf die Stadt ermöglicht. © SKK Bürstadt

Bürstadt.Die Kulturreise führte die Mitglieder des Spiel- und Kulturkreises nach Namur an der Maas. Friedvoll umarmt von dem Zusammenfluss von Sambre und Maas und bewacht von einer Zitadelle liegt das malerische Namur inmitten einer herrlichen grünen Landschaft. Hier war auch der Ausgangspunkt vieler Exkursionen in die Region Wallonie, die von Reiseleiter und Vorstandsmitglied Harald Reif organisiert waren.

Spuren aus zweitausend Jahren

Auf der Hinfahrt wurde ein mehrstündiger Stopp in Luxemburg eingelegt, wobei das Land beziehungsweise die Stadt mittels einer Rundfahrt oder per Fuß erkundigt werden konnte. Danach ging es weiter nach Namur. Am folgenden Tag stand zunächst der Besuch der Zitadelle auf dem Programm. Hoch auf einem wahrlich beeindruckenden Felsvorsprung gelegen, hat die außergewöhnliche Festung Spuren aus allen Epochen ihrer zweitausendjährigen Geschichte bewahrt und bietet auch heute noch einen spektakulären Ausblick auf die Stadt.

Die anschließende Führung durch Namur zeigte eine überschaubare Stadt, in der es sich gut leben lässt. Danach fand eine 45-minütige Schifffahrt auf der Maas statt, wobei man weitere Eindrücke vom Wasser aus sammeln konnte. Die Bürstädter Gruppe war beeindruckt und besuchte am Abend das Altstadtviertel, um auf eigene Faust in das pulsierende Stadtleben einzutauchen.

Dinan und die Wassergärten

Tags darauf führte die Fahrt in die Stadt Dinant. Sie liegt am Flussufer der Maas und wird von steilen Klippen umrahmt. Die jahrhundertealte befestigte Zitadelle thront auf einem Felsen oberhalb der Stadt. Diese war auch Ausgangspunkt einer Führung, die die SKK-ler tief beeindruckt hat. In den verschiedenen Räumen sind neben Exponaten im direkten Zusammenhang mit der Festung auch Szenen aus der Historie dargestellt. Die Höhepunkte waren der schräg im Fels liegende Bunkerraum sowie ein mit Schützengräben und Kampfgeräuschen realistisch gestalteter Gefechtsstand aus dem Ersten Weltkrieg. Eine kurze Stadtführung zeigte die Sehenswürdigkeiten, wobei besonders der Geburtsort des Saxofon-Erfinders Adolphe Sax erwähnt wurde, dessen Instrumente in vielfältiger Weise in der Stadt Dinant präsent sind.

Der anschließende Besuch der Wassergärten Annevoie ließ die Bürstädter tief durchatmen und bei Sonnenschein konnte man die einzigen Wassergärten Belgiens, die zu den schönsten in Europa zählen, bei einem ausgiebigen Spaziergang genießen.

Am dritten Tag war der erste Anlaufpunkt die Höhle von Han-sur-Lesse, eine der bekanntesten Schauhöhlen Europas. Besonders interessant sind die schlanken Tropfsteinsäulen im Mittelteil, deren Vielzahl nur von wenigen Tropfsteinhöhlen übertroffen wird. Über fast 500 Treppen und enge, erst gegen die Mitte der Höhle breiter werdenden Gänge, gelangt man in einige domartige Hallen. Die Sallle du Dome ist der größte natürliche Hohlraum Belgiens. Hier fand auch eine fantastische Laser- und Lichterschau statt, die von den SKK-lern begeistert verfolgt wurde.

Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter nach Durbuy. Die Stadt in den Ardennen ist mit weniger als 500 Einwohnern zwar die kleinste Stadt der Welt, verstecken muss sie sich aber nicht. In der Tat könnte man sie schnell durchlaufen, wären da nicht die holprigen Pflastersteine. Sie allein schon zwingen den Gast, ohne Hektik durch die Gassen zu schlendern. Genau so machte es auch die Bürstädter Gruppe, wobei sie an verschieden Stationen kulinarisch verwöhnt wurden.

Auf der Rückfahrt wurde noch ein kurzer Stopp in Ahrweiler eingelegt. In den kleinen und gemütlichen Gassen mit wunderschönen Fachwerkhäusern ließen die Teilnehmer ihre umfangreiche und informative Reise ausklingen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.09.2018