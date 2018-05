Anzeige

Bobstadt.„Nun Freunde, lasst es uns einmal sagen: Gut, wieder hier zu sein gut, euch zu sehen“: Mit diesem musikalischen Chorgruß an alle Gäste wurde der Familiennachmittag des Gesangvereins Liederkranz Bobstadt eröffnet. Als Singgemeinschaft gestalteten GV Liederkranz Bürstadt und Bobstadt mit dem Dirigent Herbert Ritzert das musikalische Programm. Dazu kamen unterhaltsame Vorträge, ein Schätzspiel, Kaffee und Kuchen sowie die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern sowie aktiver Sänger.

„Es ist schön, dass ihr eure Gemeinschaft pflegt und nach außen zeigt: Wir sind da, uns gibt es noch!“, fand Klaus-Dieter Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des Sängerkreises Bergstraße. Er lobte die Weitsicht der beiden Vereine, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam weiterhin singen zu können. „Die Entscheidung, die ihr vor zweieinhalb Jahren getroffen habt, war eindeutig richtig, was man heute auch wegen der vielen Sänger hören kann“, so Schmidt.

Ehrungen 60 Jahre aktives Mitglied: Richard Weidenauer. 40 Jahre aktives Mitglied: Irene Germann und Elli Ringhof. 60 Jahre förderndes Mitglied: Karl Bär. 40 Jahre förderndes Mitglied: Elisabeth Gau, Maria Aloisia Trollrian, Christiane Hartmann, Monika Mühling, Ernestine Bienefeld. 20 Jahre förderndes Mitglied: Josefa Ludwig. str

Zwei Jugendliche singen mit

Auch zwei Jugendliche unterstützen den Chor, was Schmidt ebenfalls gut gefiel. Er hofft, dass diese der Gemeinschaft lange erhalten bleiben. Schmidt führte aus, dass oftmals das Augenmerk auf der Werbung von jungen Mitgliedern liege und darüber vergessen werde, was gerade die kleinen, älteren, alteingesessenen Chöre und Vereine schon alles erlebt und aufgebaut haben. Man solle auch darauf hören, was diese Chöre benötigen und sie unterstützen.