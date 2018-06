Anzeige

Bürstadt.Ein kleiner, virtueller Rundgang durch den künftigen Bildungs- und Sportcampus setzte quasi das Tüpfelchen aufs „i“: Die Vorschläge dazu, wie die Freiflächen zwischen den Trainingsanlagen genutzt werden sollen, sorgten im Bürstädter Ausschuss für Umwelt- und Stadtentwicklung geradezu für Begeisterung. Auch das Stadtparlament gab gestern Abend grünes Licht für das Projekt.

Fixpunkte sind die Anlagen von TV, Eintracht, Radfahrverein und Bogenschützen. Die vielen Quadratmeter dazwischen sollen ganz neue Möglichkeiten für Trend- und Freizeitsport bieten. Deshalb saßen beim Pläne schmieden nicht nur die beteiligten Vereine mit Tisch. Auch Schulen und Kindergärten, Senioren und Sportler aller Couleur waren gefragt.

VfR-Tribüne Für die altehrwürdige, aber baufällige Tribüne des VfR-Bürstadt gibt es kaum Chancen auf Erhaltung. Wie Projektberater Frank Bornmann berichtete, habe es eine Untersuchung ergeben, dass die Sanierung bis zu 500 000 Euro koste. Die Hopp-Stiftung habe aber eindeutig klar gestellt: Gelder gibt es nur für investive Maßnahmen. Bornmann fasst zusammen: „Bildungsgebäude ja, Tribüne erhalten nein.“ sbo

Herzstück sind die Fußballplätze, beide mit Flutlicht und – der hohen Frequenz wegen – mit Kunstrasen ausgestattet. Das große Feld liegt auf der Fläche des heutigen Rasenplatzes, das kleinere quer dahinter. Planerin Sandra Escher beginnt ihren „Rundgang“ am alten VfR-Tor, das erhalten bleiben soll, genauso wie der Boule-Platz und das Vereinsheim. Vorbei geht’s an einem neuen Basketball-Feld zu den Stufen der halbrunden Tribüne, die umgestaltet werden soll. Dass vor dem Jugendhaus ein Garten mit Trainingsgeräten entstehen wird, steht inzwischen schon fest. Nebenan sieht der Plan eine parkähnliche Fläche mit Spielplatz und Picknickwiese vor. Kerzengerade entlang des großen Rasenplatzes zieht sich eine Laufbahn, in die Hügel und weitere Schikanen eingebaut werden – „um auch mal andere Muskelgruppen anzusprechen“, erläutert Escher.