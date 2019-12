Viele Aktive auf der Bühne

TG Biblis

Sportler können auch im Kostüm starten

Zum 24. Mal startet der beliebte Silvesterlauf der TG Biblis am 31. Dezember, um 11 Uhr an der Jahnturnhalle. Auch in diesem Jahr organisiert der Lauftreff den Silvesterlauf und bringt einige neue Ideen rund um den Ablauf mit, ...